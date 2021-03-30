Обновлённый монитор Samsung Odyssey G9 получит панель mini-LED

В конце прошлого года Samsung выпустила на рынок новый 49-дюймовый изогнутый монитор с изгибом в 1000R. Сейчас есть сведения, что Odyssey G9 получит серьёзное обновление.

Монитор получит mini -LED панель. Её особенностью является множество локальных мест подсветки для широкоформатных мониторов.

В частности, Samsung Odyssey G 9 имеет соотношение сторон 32:9 при разрешении экрана 5120 х 1440 пикселей.

Подробные характеристики обновлённого монитора пока не уточняются, но более ранняя модель имеет частоту развёртки 240 Гц при задержке 1 мс.

Дисплей позиционируется как хай-энд сегмент для требовательных геймеров, желающих получить широкоформатной монитор с изгибом, создающим полное погружение в виртуальную реальность.

Монитор с панелью mini -LED уже показали, но когда Odyssey G 9 поступит в продажу, пока не известно