Обновленный планшет Huawei MatePad выходит на рынок России

Пресс-служба китайской компания сообщила, что в России скоро появится обновленная версия планшета Huawei MatePad.

Планшет с 10,4-юймовым экраном поступит в продажу с 64 ГБ флеш-памяти.

В феврале на российском рынке стартовали продажи обновленного MatePad с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Скоро до нашего рынка доберется более доступная версия с 64 ГБ ПЗУ. Ее будут предлагать за 23 990 рублей.

В MatePad установлен процессор Kirin 810 и 4 ГБ оперативной памяти, устройство поддерживает Wi-Fi 6 и быструю зарядку аккумулятора.

В планшете установили 10,4-дюймовый экран с разрешением 1200х2000 пикселей и поддержкой стилуса M-Pencil.

Ёмкость аккумулятора планшета составляет 7 250 мАч, его можно заряжать блоком питания мощности 22,5 Вт.