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Обновленный MacBook Air может быть представлен на WWDC 2022

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В отчете утверждается, что Apple, вероятно, представит новое оборудование на WWDC 2022, а обновление MacBook Air может быть представлено на мероприятии для разработчиков.

Обновленный MacBook Air может быть представлен на WWDC 2022

Apple проведет Всемирную конференцию разработчиков 2022 года с 6 по 10 июня, основное внимание будет уделено обновлениям программного обеспечения. Тем не менее, один воскресный слух предполагает, что Apple может продемонстрировать несколько новых аппаратных средств во время своего основного выступления.

Согласно информационному бюллетеню Марка Гурмана «Power On» для Bloomberg , Apple готовится к выпуску новых компьютеров Mac в ближайшие месяцы. Гурман рассуждает: «Что может быть лучше, чем WWDC? Это то же самое место, где два года назад было объявлено о переходе Mac с Intel на собственные чипы Apple».

Источники Gurman говорят, что два новых Mac появятся либо в середине 2022 года, либо во второй половине. Предполагается, что одна из этих двух поступающих моделей является обновлением для MacBook Air , модель, выпуск которой, как ранее сказал Гурман, был отложен до второй половины 2022 года 20 марта.

Наряду с MacBook Air Гурман указывает на обновления Mac mini и 24-дюймового iMac , которые могут появиться в ближайшее время, а также на новый бюджетный MacBook Pro , который предположительно заменит существующий 13-дюймовый MacBook Pro .

Гурман был одним из первых, кто сделал прогнозы о том , что на весеннем мероприятии появится обновление Mac mini и новый 13-дюймовый MacBook Pro, хотя в конечном итоге ни один из них не был представлен.

Настольные Mac также являются кандидатами, поскольку Gurman проверяет имена iMac Pro и Mac Pro . Что касается последнего, Apple подтвердила, что работает над новым оборудованием, и дразнила его во время специального мероприятия Peek Performance.

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