Обновленный Mac Mini по-прежнему поставляется с чипами M2 и M2 Pro

До вчерашнего весеннего мероприятия ходили слухи, что Apple может представить новый Mac mini , но вместо этого мы получили совершенно новый Mac Studio , который представляет собой нечто среднее между «Mac mini» и Mac Pro . Apple не отказывается от «Mac mini» с дебютом Mac Studio, и новая версия все еще находится в разработке.

«Mac Studio» использует чипы M1 Max и новые M1 Ultra, но для следующего «Mac mini» 9to5Mac утверждает, что Apple перейдет на чип M2 . Утверждается, что Apple работает над двумя версиями «Mac mini», одной со стандартным чипом «M2», а второй моделью более высокого класса с чипом «M2‌ Pro».

Мы уже немного слышали о чипе M2 от Марка Гурмана из Bloomberg . Ожидается, что он будет оснащен тем же 8-ядерным процессором, но с повышением скорости и эффективности, а также 9- или 10-ядерным графическим процессором по сравнению с 7-8 ядрами в ‌M1‌.

Что касается ‌M2‌ Pro, мы пока не знаем полной информации, но он может иметь 12-ядерный процессор. Текущий чип M1 Pro имеет 10-ядерный процессор и 16-ядерный графический процессор, поэтому мы также можем увидеть ускорение графического процессора. Тестирование ‌M2‌ уже идет, о чем свидетельствуют ссылки на чип в последней бета-версии macOS Monterey .

Согласно 9to5Mac , у Apple «были планы» представить высококачественные версии «Mac mini» с чипами M1 Pro и «M1 Max», но эти планы были «вероятно отменены» в пользу «Mac Studio», а Apple вместо этого выбрала обновление «M2». .

Предыдущие слухи предполагали, что будущий «Mac mini» может получить редизайн с меньшим корпусом, верхом из плексигласа и двухцветными вариантами цвета.

«Mac mini» может быть обновлен позже в этом году, и, возможно, лучшим доказательством того, что машина не прекращается, является тот факт, что Apple оставила модель Intel в линейке . На данный момент ‌M1‌‌Mac mini‌ 2020 года все еще продается вместе со старой версией Intel.

О конкретных сроках обновления не сообщается, но Гурман предположил, что Apple может представить дополнительные обновления для Mac уже в мае или июне.