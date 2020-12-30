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Обновленный LG Stylo 7 5G появился на рендерах в Сети

30.12.2020 11:33

LG, возможно, не самый успешный в мире производитель смартфонов среднего уровня, но, как один из очень немногих недорогих телефонов со встроенным пером, Stylo 6 определенно заслужил свою долю заголовков в этом году.

Обновленный LG Stylo 7 5G появился на рендерах в Сети

Неудивительно, что LG Stylo 7 уже не за горами, и, в отличие от своих предшественников, поддерживающих только 4G LTE, эта вещь может также приземлиться в варианте с поддержкой 5G в какой-то момент «в начале 2021 года», согласно почти всегда надежным Стив Хеммерстоффер , он же Стив МакФлай, он же @OnLeaks .

Активный лектор в Твиттере сегодня здесь, чтобы раскрыть (или, скорее, подтвердить) совершенно новый дизайн грядущего Stylo 7, который другой источник уже изображал в ряде схем на основе САПР более месяца назад . Этот второй набор рендеров намного более отточен, лучше подчеркивая ключевые визуальные различия между необъявленным средним устройством со стилусом и существующим LG Stylo 6 .

LG Stylo 7 5G, по-видимому, заменит несколько устаревшую выемку в виде капли воды своего предшественника на явно более модный центрированный дырокол, хотя относительно толстый подбородок на Stylo 6 4G LTE, вероятно, останется в значительной степени неизменным. Таким образом, кардинальных изменений габаритных размеров не ожидается, особенно с учетом того, что Stylo 7 сохранит размер экрана 6,8 дюйма, как у Stylo 6.

На задней панели три загадочные камеры расположены вертикально вдоль верхнего левого угла телефона, а не горизонтально в верхней средней части, а датчик отпечатков пальцев перемещен в правую сторону, а не встроен в экран для снижения затрат.

Интересно, что на этот раз нет никаких признаков того нетрадиционного пера, изображенного на задней панели телефона в прошлом месяце, поэтому похоже, что вам, вероятно, придется довольствоваться классическим держателем стилуса, расположенным снизу. Многие другие ключевые характеристики и функции пока остаются в секрете, но мы знаем, что старый добрый разъем для наушников никуда не денется.

Также кажется безопасным предположить, что LG Stylo 7 с поддержкой 5G будет значительно более мощным и дорогим, чем его предшественник, работающий только с 4G LTE за 300 долларов, хотя определенно слишком рано делать более твердый прогноз, чем это.

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