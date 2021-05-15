Обновленные правила использования мессенджера WhatsApp уже вступили в силу

Разработчики WhatsApp задолго до 15 мая предупреждали, что будут блокировать возможности мессенджера, если пользователь не согласен с новой политикой конфиденциальности.

С 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности мессенджера WhatsApp, в которых указано что персональные данные пользователя будут передаваться в распоряжение всего семейства приложений Facebook.

На первом этапе пользователям WhatsApp частично ограничат доступ к чатам и звонкам, затем они не смогут звонить, отправлять сообщения и получать уведомления о входящем сообщении.

Все ограничения будут вводить постепенно, и на это уйдет несколько недель.