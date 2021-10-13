Обновленные AirPods начального уровня будут представлены 18 октября

Apple представит AirPods третьего поколения во время мероприятия Unleashed 18 октября, согласно советнику Weibo @PandaIsBald (через MacRumors ). Эти наушники были раньше, по слухам , чтобы прибыть вместе с iPhone 13 диапазона и Apple Наблюдать за Series 7.

AirPods, которые последний раз обновлялись в 2019 году, как сообщается, получат фейслифтинг в стиле AirPods Pro . Это означает, что они будут иметь более короткий стержень и могут отказаться от дизайна вкладышей своих предшественников в пользу сменных силиконовых ушных вкладышей, чтобы обеспечить лучшую посадку.

В отчетах также утверждается, что они будут предлагать лучшее время автономной работы, чем предыдущее поколение, вероятно, благодаря увеличенной на 20 процентов батарее в зарядном футляре. Сам корпус тоже может получить редизайн. Просочившиеся изображения, похоже, подтверждают большинство этих слухов.

AirPods 3 унаследует только дизайн AirPods Pro

Наушники начального уровня вряд ли унаследуют премиальные функции, такие как шумоподавление, от AirPods Pro. Они могут получить систему в пакете (SiP), похожую на AirPods Pro, и это должно помочь улучшить качество звука.

Текущая версия продается за 159 долларов и, как сообщается, будет снята с производства после запуска AirPods 3. Вполне возможно, что новые наушники будут стоить дороже, чем их предшественники. О дате выпуска пока ничего не известно .

Судя по слухам, это будут одни из лучших доступных наушников года.

Главными звездами мероприятия Unleased , очевидно, станут новые компьютеры Mac, включая модели MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов, а также, возможно, Mac mini. В основе устройств, вероятно, будет лежать, по слухам, процессор M1X компании. Apple также может раскрыть свои планы по выпуску macOS Monterey.

Google, Samsung и Sony также планируют анонсировать свои продукты на следующей неделе.