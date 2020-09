Обновления на iOS и iPadOS не стоит ждать раньше октября

После объявления о новом мероприятии, которое пройдет 15 сентября, Apple продолжает держать всех в напряжении. Ожидается выпуск восьмых бета-версий iOS 14 и iPadOS 14. Это третья неделя подряд, когда мы видим новую бета-версию iOS 14: iOS 14 beta 6 выходит 25 августа, а iOS 14 beta 7 выходит 3 сентября.

Не ожидается, что Apple анонсирует новый iPhone 12 до начала октября, а это значит, что нам, вероятно, придется подождать еще как минимум месяц, прежде чем iOS 14 и iPadOS 14 станут общедоступными. Так что запасаемся попкорном и ждём еще как минимум одну или две бета-версии, прежде чем каждый сможет получить в свои руки новое программное обеспечение.

Дополнительная информация о последних бета-версиях iOS 14 и iPadOS 14 будет вскоре опубликована на веб-сайте Apple. Даже мимолётный взгляд показывает, что в этой бета-версии основное внимание уделяется улучшениям и исправлениям ошибок.

Apple iOS 14 beta 8 теперь доступна совместно с соответствующим обновлением ПО iPad для разработчиков, iPadOS 14 beta 8. Если вам интересно, совместимо ли ваше устройство с iOS 14 или iPadOS 14, мы составили полный список ниже. содержит все совместимые устройства. Если ваше устройство включено, то все готово:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max, XR, X

iPhone 8, 8 Plus

iPhone 7, 7 Plus

iPhone 6s, 6s Plus

iPhone SE (1-го и 2-го поколений)

iPod touch (7 поколения)

iPad Pro 12,9 дюйма (1, 2, 3 и 4 поколения)

iPad Pro 11 дюймов (1 и 2-го поколения)

iPad Pro 10,5 дюйма

iPad Pro 9,7 дюйма

iPad (5, 6, 7 поколения)

iPad mini (4 и 5 поколения)

iPad Air (2 и 3 поколения)

Установить пробную бета-версию iOS или iPadOS на ваш iPhone, iPad или iPod touch не может быть проще. Просто перейдите в «Настройки»> «Основные»> «Обновление программного обеспечения», а затем нажмите «Загрузить и установить» внизу этой страницы. Так же можете установить обновление через iTunes, подключив устройство iOS к компьютеру. Какой бы метод вы ни выбрали, просто обязательно сделайте резервную копию вашего устройства перед установкой обновления.