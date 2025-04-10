Обновление Windows создаёт пустую папку inetpub на диске C

В 2025 году обновления Windows начали создавать пустую папку «inetpub» в корневом каталоге диска C:, даже на среднем уровне, где не установлен сервис Интернета (IIS).

IIS — это платформа веб-серверов от Microsoft, которая обычно не устанавливается по умолчанию и используется для размещения веб-сайтов и приложений.

Папка C:\inetpub создана для хранения данных веб-сайтов и журналов, но обычно она не отображается на среднем уровне без установленного IIS.

После установки обновлений KB5055523 для Windows 11 и KB5055518 для Windows 10 и перезагрузки компьютера пользователи обнаружили, что эта папка автоматически создается.

Папка принадлежит учётной записи системы, которая указывает на её создание процесса с повышенными правами. Хотя наличие папок не влияет на производительность системы, ее непредвиденное появление вызвало вопросы, связанные с новым снижением или ошибкой.

Microsoft сообщила, что папка была создана намеренно и не должна быть удалена. Поскольку она не влияет на работу Windows, пользователям рекомендуется оставить ее в другом месте, пока не будет получена дополнительная информация от компании.