Обновление Windows 11 выявило 20-летнюю ошибку в GTA: San Andreas

Недавнее обновление операционной системы Windows 11 версии 24H2 неожиданно выявило давний программный сбой в культовой игре Grand Theft Auto: San Andreas, из-за которого из игрового мира исчез гидросамолёт Skimmer. Ошибка, присутствовавшая с момента релиза игры в 2004 году, ранее оставалась незамеченной благодаря особенностям работы предыдущих версий Windows.

О проблеме сообщил пользователь под ником hiddenmask58, который заметил исчезновение Skimmer после установки обновления 24H2. Вскоре к изучению сбоя подключился независимый разработчик Адриан, известный созданием модификации SilentPatch, исправляющей ошибки в старых играх серии GTA.

Как выяснил программист, причина кроется в конфигурационном файле vehicles.ide, где для Skimmer отсутствовали четыре параметра, отвечающие за масштаб колёс — обязательные для воздушных транспортных средств. В предыдущих версиях Windows операционная система автоматически подставляла значения из памяти, что скрывало наличие проблемы. Однако после изменений в механизме работы памяти в Windows 11 24H2 игра начала использовать некорректные параметры, в результате чего Skimmer превращался в гигантский объект, который не отображался корректно.

Игроки сообщали, что при посадке в гидросамолёт их персонаж моментально взлетал в космос на недостижимую высоту — свыше одного квадриллиона световых лет, фактически «покидая» игровой мир.

Адриан оперативно выпустил исправление, которое уже доступно в составе обновлённого SilentPatch. Также возможна ручная правка: необходимо открыть файл vehicles.ide в папке data и добавить параметры -1, 0.7, 0.7, -1 в строку с номером 460, отвечающую за Skimmer.

Специалисты отмечают, что ситуация с GTA: San Andreas подчёркивает уязвимость старых игр при запуске на современных платформах и важность сообщества моддеров, которые продолжают поддерживать и адаптировать классические проекты к новым условиям.