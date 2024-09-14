Обновление Windows 11 24H2 вызвало сбои в работе компьютеров

Обновление Windows 11 до версии 24H2 вызвало проблемы с дисплеями у некоторых пользователей.

Хотя Microsoft обещала улучшения, такие как поддержка HDR, после установки обновления люди начали сталкиваться с различными сбоями.

На одном из форумов пользователь сообщил, что система вместо основного монитора выбрала второй, и изменения в настройках не сохраняются. Также возникли проблемы при запуске игр в полноэкранном режиме, когда появляется черный экран и задержка.

Другие пользователи отметили, что при переключении между приложениями с помощью Alt+Tab экраны гаснут на несколько секунд. Обновления драйверов Nvidia и BIOS не помогли решить эти проблемы.

Так как версия 24H2 всё ещё находится на стадии предварительного релиза, такие сбои были ожидаемыми.

На форумах предлагают несколько решений, включая обновление драйверов, откат к предыдущей версии или полную переустановку Windows. Также рекомендуется проверить кабели и настройки дисплея.

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