Обновление Samsung Galaxy A10s до Android 11 с One UI 3.1 уже запущено

У Samsung есть линейка бюджетных смартфонов в виде Galaxy A-серии, и одним из самых дешевых устройств в этой серии является Samsung Galaxy A10s. Теперь южнокорейский гигант начал выпуск нового обновления Android для смартфона.

Samsung Galaxy A10s получает обновление до Android 11. Это второе крупное обновление для устройства, которое было выпущено с Android 9 прямо из коробки и получило обновление Android 10 в апреле прошлого года.

Учитывая политику Samsung по обновлению программного обеспечения, вполне вероятно, что это обновление Android 11 является последним крупным обновлением операционной системы для смартфона Galaxy A10s. Samsung обычно предлагает два года крупного обновления программного обеспечения с более новыми версиями Android для своих телефонов.

Новое обновление имеет номер сборки A107FXXU8CUG1 и содержит исправление безопасности для Android от июля 2021 года. Пользователи в Малайзии и Вьетнаме сообщили, что обновление доступно на их устройствах. Другие регионы должны получить обновление довольно скоро, возможно, в течение пары недель.

Он предлагает обновленный дизайн пользовательского интерфейса, улучшенные стандартные приложения, такие как Samsung Internet и Samsung Keyboard, одноразовые разрешения, автоматический сброс разрешений, переработанное меню Device Care, возможность удаления данных о местоположении GPS из изображений, более легкий доступ к элементам управления умным домом и т.д. параметры экрана блокировки и т.д.

Источник — Astera.