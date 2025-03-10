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Обновление прошло не по плану: на экранах Galaxy S23 Ultra появилась зелёная линия

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Некоторые владельцы Galaxy S23 Ultra столкнулись с проблемой появления зелёной линии на экране.

Обновление прошло не по плану: на экранах Galaxy S23 Ultra появилась зелёная линия

Пользователь X @SamsungSWUpdate поделился фотографиями, на которых видно это дефект. Многие пострадавшие уверяют, что их устройства не подвергались физическому воздействию, и проблема возникла после обновления программного обеспечения.

Это вызвало беспокойство среди пользователей, особенно после завершения кампании Samsung по бесплатной замене экранов. В сообщениях на форумах люди сообщали, что зелёная линия появилась вскоре после обновления до ноябрьского патча безопасности.

Обновление прошло не по плану: на экранах Galaxy S23 Ultra появилась зелёная линия

Согласно мнениям, большинству таких устройств требуется замена дисплея. Аналогичные проблемы возникали и у других брендов, таких как OnePlus, которые предложили решения для своих пользователей. Вопрос о том, как Samsung будет реагировать на эту ситуацию, остаётся открытым.

Обновление прошло не по плану: на экранах Galaxy S23 Ultra появилась зелёная линия

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