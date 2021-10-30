Обновление OxygenOS исправляет ошибку OnePlus 7 и 7T серий

OnePlus не очень быстро выпускает обновления, и даже его последние флагманы часто отстают от графика, когда дело доходит до исправлений безопасности. Вот почему неудивительно, что телефоны серий OnePlus 7 и 7T только сейчас получают октябрьское исправление безопасности, поскольку мы готовимся к началу ноября.

В обновлении OxygenOS 11.0.4.1 больше ничего не происходит, но оно решает одну досадную проблему, с которой вы, возможно, столкнулись в последнее время: проблема отложенного отображения входящих вызовов наконец-то решена. Журнал изменений также включает обычную запись «Повышенная стабильность системы», но это не обязательно означает, что вы заметите какие-либо улучшения в повседневном использовании.

Если вы все еще используете телефон серии OnePlus 7 или 7T, вы можете сразу проверить наличие обновлений. Поскольку OnePlus только постепенно выпускает обновление, есть вероятность, что вы еще не получили его. Использование VPN может не помочь, поскольку развертывание не ограничено какой-либо конкретной страной. Однако, если вы не хотите ждать, вы можете попробовать неофициальный инструмент Oxygen Updater, чтобы загрузить последнюю версию OTA.

Хотя это не очень захватывающий релиз, по крайней мере, у OnePlus есть планы по обновлению телефонов до Android 12. Впрочем, этого не произойдет до конца 2021 года. Когда все же появятся обновления, приготовьтесь к некоторым заметным изменениям, поскольку OxygenOS объединяется с ColorOS от Oppo.