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Обновление Nothing OS 2.5.3 приносит ряд улучшений на смартфоны Phone (2)

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Nothing активно устраняет недочеты и улучшает пользовательский интерфейс своего Phone (2a).

Тем не менее она не забывает и о пользователях смартфона Phone (2). Началось распространение обновления Nothing OS 2.5.3, которое включает в себя последний патч безопасности Android, некоторые изменения в производительности и новую настройку пакета иконок.

В Nothing OS 2.5.3 появились новые функции работы с иконками приложений на главном экране, исправлена проблема с медиаплеерами Bluetooth в автомобилях.

Также оптимизированы анимации в определенных сценариях для более плавных переходов. В обновления добавили апрельский патч безопасности, повышена общая производительность.

Обновление размером 64,58 МБ скоро будет выпущено во всем мире. Однако сообщество, похоже, не слишком в восторге от него. Хотя предыдущее обновление в конце января исправило некоторые проблемы, оно оставило пользователей в ожидании большего, особенно в отношении качества камеры и общей доработки.

К сожалению, несмотря на ожидания, это новое обновление, похоже, не решает проблемы с качеством камеры и управлением HDR. Пока что пользователям остается только надеяться на другое обновление, которое решит эти проблемы.

Nothing Phone (2)
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