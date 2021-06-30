В будущем глобальном обновлении прошивки MIUI для смартфонов компании Xiaomi обнаружили «высокую производительность».

Энтузиаст в глобальной версии MIUI в настройке «Питание и производительность» обнаружил новый пункт.

Если сейчас в настройках есть только «Экономия энергии» и «Ультра-экономия энергии», то в бета-версии добавили еще один пункт – «Высокая производительность».

Пока нововведение тестируется в сборке MIUI Beta 21.6.28 и только на некоторых смартфонах. Ожидается, что высокую производительность добавят только на некоторые модели, и скорее всего флагманские.