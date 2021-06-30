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Обновление MIUI добавит «высокую производительность» топовым смартфонам Xiaomi

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В будущем глобальном обновлении прошивки MIUI для смартфонов компании Xiaomi обнаружили «высокую производительность».
Энтузиаст в глобальной версии MIUI в настройке «Питание и производительность» обнаружил новый пункт.

Если сейчас в настройках есть только «Экономия энергии» и «Ультра-экономия энергии», то в бета-версии добавили еще один пункт – «Высокая производительность».

Пока нововведение тестируется в сборке MIUI Beta 21.6.28 и только на некоторых смартфонах. Ожидается, что высокую производительность добавят только на некоторые модели, и скорее всего флагманские.

MIUI Xiaomi
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