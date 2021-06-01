Обновление MIUI 12.5 выпущено на Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Mi 11 Lite 5G, POCO F3 и Redmi Note 9 5G

MIUI 12.5 — последняя версия мобильной операционной системы Xiaomi. Эта версия оболочки Android содержит улучшения для устройств, на которых уже работает MIUI 12 . Xiaomi выпускает это обновление на подходящие устройства в течение последнего месяца.

Как стало известно Astera.ru, четыре смартфона Xiaomi Corporation всех трех брендов начали получать обновление MIUI 12.5. Это Mi 10 Lite 5G, Mi 11 Lite 5G, POCO F3 и Redmi Note 9 5G.

На данный момент все вышеупомянутые сборки MIUI находятся в фазе стабильного бета-тестирования. Это означает, что обновление MIUI 12.5 для этих телефонов выпускается партиями. В любом случае, все юниты, включая другие региональные варианты, должны получить обновление в ближайшие дни.