Обновление MIUI 12.5 теперь доступно для POCO X3 в Индии

POCO выпустила POCO X3 в Индии в качестве альтернативы Redmi Note 9 Pro Max в этом регионе. Позже последовал более высокий вариант этого устройства под названием POCO X3 Pro .

Последний телефон дебютировал с MIUI 12 на базе Android 11. Следовательно, он получил обновление до MIUI 12.5 раньше. С другой стороны, первый получает новое обновление MIUI только сейчас, поскольку примерно в то же время он был обработан с Android 11.

При этом обновление MIUI 12.5 для POCO X3 в Индии прибывает с номером сборки V12.5.2.0.RJGINXM. Помимо добавления новых функций, новое обновление программного обеспечения также увеличивает уровень исправления безопасности до июля 2021 года.

Как и любое другое обновление системы OTA, это также выпускается партиями. Следовательно, некоторые пользователи могут получить его раньше, в то время как другим, возможно, придется подождать некоторое время.

POCO X3 пока получил доступ только к одному обновлению Android. Он еще не получил какого-либо крупного обновления MIUI. Следовательно, в будущем телефон, скорее всего, получит больше, чем MIUI 13 и Android 12.

Источник — Astera.