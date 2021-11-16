Обновление MIUI 12.5 Enhanced Edition отменено для некоторых устройств Redmi

Xiaomi представила MIUI 12.5 Enhanced Edition на мероприятии по запуску Xiaomi MIX 4 в августе. С тех пор компания внедряет его на подходящие устройства по всему миру. Теперь, три месяца спустя, компания сообщает, что последняя версия MIUI не будет доступна для некоторых смартфонов Redmi.

Согласно каналу Mi Fans Home в Telegram, Xiaomi отменила обновление MIUI 12.5 Enhanced Edition для следующих телефонов:

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7S

Redmi Note 7

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

В том же сообщении также говорится, что свежая версия MIUI не будет доступна в Mi A3. Это неудивительно, поскольку этот телефон работает под управлением стандартной ОС Android и является частью программы Android One.

Xiaomi не впервые отменяет обновление для своих устройств. Только в прошлом году два телефона из приведенного выше списка, а именно Redmi 7 и Redmi Y3, не получили MIUI 12. Однако Redmi 7 получил не только MIUI 12, но и MIUI 12.5. Redmi Y3 не получил доступа ни к одному из них.