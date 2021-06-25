Обновление Mi 10T Pro MIUI 12.5 выпущено в Индии

Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro были выпущены во второй половине 2020 года. Эти устройства были представлены как более дешевая альтернатива Mi 10 и Mi 10 Pro. На прошлой неделе они начали получать обновление MIUI 12.5. Через несколько дней обновление уже доступно и в Индии.

Xiaomi не привезла Mi 10 Pro в Индию. Однако компания выпустила как Mi 10T, так и Mi 10T Pro. Дуэт использует обычную сборку MIUI. Следовательно, они вместе получают новые обновления.

Прямо сейчас они начали получать MIUI 12.5 в стране с номером сборки V12.5.1.0.RJDINXM. Сборка программного обеспечения помечена как «Стабильная бета-версия». Это означает, что на данный момент он доступен только для избранных пользователей.

Как бы то ни было, очень скоро обновление должно достигнуть всех юнитов в регионе. Аналогичным образом, остальные региональные варианты телефонов также должны получить обновление.

Mi 10T и Mi 10T Pro запущены с MIUI 12 на базе Android 10. Смартфоны обновились до Android 11 в начале этого года. Теперь они получают обновление MIUI 12.5. Они также должны иметь право на грядущее обновление MIUI 13.

Источник — Astera.