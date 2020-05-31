Обновление iPadOS 13.5 массово вывело из строя планшеты iPad

Флагманский планшет компании Apple после обновления начал постоянно перезагружаться.

На форумах и сообществе Apple’s Support Community стали появляется сообщения, что 10,5-дюймовый iPad Pro после установки iPadOS 13.4.1 и iPadOS 13.5. перезагружается, как только на устройстве пытаешься пройти авторизацию.

Причем перезагрузка планшета происходит многократно и без повторного окна авторизации.

Пользователи уже пробовали сбрасывать свои планшеты, но это не помогает.

Позже в сети на аналогичную проблему стали жаловаться владельцы других версий iPad. В Apple возникшую проблему пока никак не прокомментировали.