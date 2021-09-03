Обновление Galaxy Watch 4 добавляет Samsung Health в настройки устройства и многое другое

Первое послепродажное обновление теперь развертывается для Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic с патчем OTA, в котором Samsung Health добавляется в раздел настроек устройства, а также многое другое.

Пятнистый по TizenHelp, версия прошивки R8 ** XXU1BUH9 теперь выкатывает для Galaxy Watch 4 и часы 4 Classic , с заметными изменениями включая добавление Samsung Health в меню Настройки. Приложение предустановлено, но, в отличие от предыдущих поколений часов Galaxy на базе Tizen, вы не могли находить определенные показатели Samsung Health и управлять ими из приложения «Настройки». Это обновление обеспечивает паритет функций со старым оборудованием в этом отношении.

Хотя это заметная настройка, теперь вы также можете отменить автоматическое определение тренировки благодаря новому переключателю, который позволит вам останавливать любые обнаруженные тренировки. На панель быстрых настроек также были добавлены регуляторы громкости, которые помогут вам регулировать уровни звука устройства намного быстрее и проще.

Последнее новое дополнение в пакете обновления ~ 300 МБ относится к отслеживанию тренировок и калорий при выполнении определенных упражнений на велосипеде, а также включены общие улучшения стабильности и производительности.

Если вы приобрели Galaxy Watch 4 или Watch 4 Classic, вы сможете получить обновление OTA с новым разделом Samsung Health в настройках, а также другими функциями в европейских регионах и США.