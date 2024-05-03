Обновление флип-телефонов Oppo и Vivo поставят на «паузу»

По новым слухам, компании Oppo и Vivo могут сделать паузу в выпуске флип-телефонов в 2024 году. Инсайдер Digital Chat Station (DCS) сообщил, что эти два крупных производителя не планируют обновлять свои раскладушки в текущем году.

Хотя DCS не уточнил конкретные имена, можно предположить, что речь идет о компаниях Oppo и Vivo. В то же время Samsung планирует выпустить Galaxy Z Flip 6 в июле, Motorola работает над своей раскладушкой, а Xiaomi пока не представила свой флип-телефон. Таким образом, Oppo и Vivo остаются заметными игроками на рынке.

Эти новости подтверждаются и данными аналитика Минг-Чи Куо, который в феврале сообщил, что Oppo и Vivo, возможно, прекратят разработку новых флип-телефонов для китайского рынка в 2024 году.

Вероятно, это связано с замедлением продаж. В то же время Huawei, по сообщениям, продолжает проявлять интерес к раскладушкам, несмотря на их меньшую прибыльность.

DCS также предполагает, что вместо флип-телефонов одна из этих двух компаний может выпустить совершенно новый тип складных телефонов в 2025 году.

Неясно, каким образом они будут складываться, но возможны варианты, отличные от традиционных моделей с простым складыванием или откидыванием. Некоторые из вариантов могут включать телефоны, складывающиеся в форму буквы Z (тройное складывание) или с раскладывающимся дисплеем.

На данный момент только Samsung и Huawei, по слухам, работают над складными телефонами в стиле Z. Однако идея складных телефонов все еще находится в воздухе.

В прошлом году ходили слухи, что Vivo может опередить Samsung в выпуске раскладушек, но пока не было никаких официальных обновлений в этом направлении.