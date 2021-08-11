Mozilla объявила о публичном выпуске Firefox 91 с улучшенной версией Total Cookie Protection для отдельных веб-сайтов.

Когда вы просматриваете Интернет на своих устройствах, веб-сайты часто оставляют файлы cookie в вашей системе, чтобы они могли запомнить вас и ваши предпочтения.

Некоторые файлы cookie действительно полезны, поскольку они позволяют сайтам сохранять вашу личную информацию (например, ваши учетные данные), чтобы вам не приходилось вводить ее каждый раз при посещении. Однако по той же причине файлы cookie могут представлять угрозу конфиденциальности из-за информации, которую они хранят о вас.

Чтобы бороться с этим, Total Cookie Protection гарантирует, что веб-сайты не могут отслеживать пользователей на разных веб-сайтах, помещая хранилище данных в одну банку файлов cookie для каждого веб-сайта.

Благодаря расширенной очистке файлов cookie, когда пользователь очищает банку cookie для отдельного веб-сайта, очищается вся банка, включая любые данные отслеживания, встроенные с другого веб-сайта, например Facebook.

Firefox больше не показывает отдельные домены, в которых хранятся данные. Вместо этого он перечисляет банку файлов cookie для каждого посещенного веб-сайта, что упрощает идентификацию и удаление всех данных, которые веб-сайт хранит локально, а также удаляет любые оставшиеся данные от третьих лиц, встроенные в этот сайт.

Для работы улучшенной очистки файлов cookie необходимо включить строгую защиту от отслеживания (Настройки -> Конфиденциальность и безопасность). Затем будет использоваться расширенная очистка файлов cookie при использовании функции «Очистить файлы cookie и данные сайта» на панели идентификации (значок замка) или в настройках Firefox.

Кроме того, в меню «История» появилась новая опция «Забыть об этом сайте», которая удаляет сайт из истории вместе со всеми файлами cookie и кешами для него.

Источник — Astera.