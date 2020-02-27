Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi

Xiaomi выпустила новое обновление для смартфона Xiaomi Mi 8. Этот аппарат получит новую версию Android, но как оказалось, после установки новой прошивки аппарат не может загрузить рабочий стол.

Xiaomi Mi 8 уже обновили до MIUI 11, но старая прошивка работает на базе Android 9, а теперь для смартфона выпустили MIUI 11, но уже с актуальной версией Android 10.

Новая прошивка у некоторых пользователей не позволяет загрузить рабочий стол смартфона, при этом верхнее меню аппарата работает, поэтому можно зайти в настройки устройства.

Редакция iXBT.com разобралась, как можно устранить возникший после обновлена баг. Сообщается, что для этого пользователям следует перейти в настройки приложения «Рабочий стол MIUI», и в нем удалить установленные обновления.