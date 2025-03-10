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Обновление для Google Pixel вызвало проблемы с экраном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Недавнее обновление для смартфонов Google Pixel добавило новые функции, но также привело к неприятному багу — мерцанию экрана при просмотре видео на стриминговых сервисах. Владельцы моделей от Pixel 6 до Pixel 9 обсуждают эту проблему на платформе Reddit.

Один из пользователей Pixel 9 нашёл временное решение — отключение функции Smooth Display, которая отвечает за плавность прокрутки при 120 Гц.

Однако это снижает частоту обновления до 60 Гц, что ухудшает опыт использования. Другой владелец Pixel 9 Pro XL заметил, что после обновления фон экрана стал слишком тёмным, даже при максимальной яркости.

 

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