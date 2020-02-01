Обновление Android Auto принесло долгожданную функцию и новые баги

Google выпустила новое обновление платформы Android Auto, в которую добавили очень важную функцию, а ее водители просили очень давно.

С выходом прошивки Android Auto 5.0.500224 в меню появилась настройка, через которую можно выключить звук уведомлений.

При активации режима уведомления будут и дальше отображаться на экране, но происходить это будет беззвучно.

Ранее такая функция была в Android Auto, но недолго, так как Google ее через время удалила.

Но как оказалось обновление Android Auto 5.0.500224 принесло не только полезную функцию, но также и баги.

Автовладельцы стали жаловаться, что на рулевом колесе перестали работать кнопки приема и отклонения звонков.

На сенсорном экране мультимедийной системы при активной системе Android Auto виртуальные кнопки работают нормально.

Сообщается, что баг с рулевыми кнопками ненадолго исчезает, если переподключить смартфон.

С новой проблемой сталкиваются автовладельцы разных марок автомобилей и версий прошивок Android.