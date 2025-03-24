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Обновление Android 16 Beta 3 улучшило разблокировку по отпечатку пальца на Pixel

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Google выпустила последнее обновление Android 16 Beta 3, в котором, хотя и нет ярких новых функций, исправлена одна раздражающая особенность разблокировки телефонов Pixel.

Обновление Android 16 Beta 3 улучшило разблокировку по отпечатку пальца на Pixel

Теперь пользователи могут разблокировать свои устройства с помощью сканера отпечатков пальцев даже при выключенном экране.

Ранее для разблокировки требовалось сначала включить дисплей, но теперь это можно сделать прямо с чёрного экрана. Эта функция позволяет пропустить дополнительный шаг, что значительно упрощает процесс.

Чтобы активировать новую настройку, пользователи должны зайти в меню «Настройки», затем «Безопасность и конфиденциальность», и включить опцию разблокировки по отпечатку пальца без необходимости включения экрана. После активации можно просто приложить палец к датчику, чтобы разблокировать телефон.

Эта функция особенно полезна для тех, кто не использует режим постоянно включенного отображения. Ранее возможность разблокировки с выключенным экраном была доступна только на устройствах Pixel 9 в первой версии Android 16, но теперь она работает на всех поддерживаемых моделях начиная с Pixel 6.

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