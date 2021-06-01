Обновление Android 11 вышло на Redmi Note 9 Pro

Серия Redmi Note 9 дебютировала в Индии в марте 2020 года. Месяц спустя Xiaomi анонсировала эту линейку для Европы и других рынков. В отличие от Redmi Note 9 Pro, выпущенного в Индии, для других регионов — это другое устройство под кодовым названием joyeuse. Этот смартфон наконец-то начал получать обновление Android 11.

Redmi Note 9 Pro (joyeuse) запущен с MIUI 11 на базе Android 10 . Как и большинство телефонов Xiaomi Corporation, это устройство было обновлено до MIUI 12 в 2020 году.

Однако по какой-то причине компания начала выкатывать обновление Android 11 только сейчас. Принимая во внимание, что индийский вариант, который также известен как Redmi Note 9S, получил это обновление еще в ноябре прошлого года .

Как стало известно Astera.ru, все устройства Redmi Note 9 Pro (joyeuse), включая другие региональные варианты, такие как ЕЭЗ, Россия, Индонезия, Турция и Тайвань, должны получить обновление Android 11 в ближайшие дни. Кроме того, этот телефон также имеет право на обновление MIUI 12.5 .