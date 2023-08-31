Главная » Новости

Обнаружили неанонсированное юбилейное издание Beyond Good & Evil на сайте ESRB

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Сообщается, что ESRB (Entertainment Software Rating Board) присвоил рейтинг «E» (Для всех) неанонсированному юбилейному изданию игры Beyond Good & Evil.

Обнаружили неанонсированное юбилейное издание Beyond Good & Evil на сайте ESRB

Это юбилейное издание получило название Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition в честь выпуска оригинальной игры в 2003 году. В списке платформ, на которые оно заявлено, значатся PC, PS5, PS4, Xbox Series и Nintendo Switch.

Пока что неизвестно, в чем будет отличие этого издания от оригинальной версии Beyond Good and Evil. Возможно, это будет ремастер или адаптация игры под современные системы.

Тем временем, информации о судьбе Beyond Good & Evil 2 пока нет. Ubisoft заявляет, что разработка игры продолжается, хотя в последнее время несколько ключевых разработчиков покинули компанию, а креативный директор Beyond Good & Evil 2, Эмиль Морель, скончался в июле этого года.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.