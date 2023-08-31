Обнаружили неанонсированное юбилейное издание Beyond Good & Evil на сайте ESRB

Сообщается, что ESRB (Entertainment Software Rating Board) присвоил рейтинг «E» (Для всех) неанонсированному юбилейному изданию игры Beyond Good & Evil.

Это юбилейное издание получило название Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition в честь выпуска оригинальной игры в 2003 году. В списке платформ, на которые оно заявлено, значатся PC, PS5, PS4, Xbox Series и Nintendo Switch.

Пока что неизвестно, в чем будет отличие этого издания от оригинальной версии Beyond Good and Evil. Возможно, это будет ремастер или адаптация игры под современные системы.

Тем временем, информации о судьбе Beyond Good & Evil 2 пока нет. Ubisoft заявляет, что разработка игры продолжается, хотя в последнее время несколько ключевых разработчиков покинули компанию, а креативный директор Beyond Good & Evil 2, Эмиль Морель, скончался в июле этого года.