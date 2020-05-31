Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон

Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон31.05.2020 17:39
В основном проблема появляется в смартфон от компании Samsung, но затрагивает и модели смартфонов других производителей.
Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.
При этом не стоит экспериментировать и устанавливать их на рабочий стол, так как возникнет проблема и устройства выходят из строя.
Решением проблемы будет сброс смартфона на заводские настройки, но в таком случае могут потеряться данные.
Также можно попробовать запустить аппарат в безопасном режиме, и там сменить обои. По какой причине происходят такие сбои, пока неизвестно.
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