Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон

В основном проблема появляется в смартфон от компании Samsung, но затрагивает и модели смартфонов других производителей.

Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.

При этом не стоит экспериментировать и устанавливать их на рабочий стол, так как возникнет проблема и устройства выходят из строя.

Решением проблемы будет сброс смартфона на заводские настройки, но в таком случае могут потеряться данные.

Также можно попробовать запустить аппарат в безопасном режиме, и там сменить обои. По какой причине происходят такие сбои, пока неизвестно.