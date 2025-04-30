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Обнаружена уязвимость в AirPlay, которая угрожает безопасности устройств

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Специалисты компании Oligo выявили уязвимость в миллионах устройств с поддержкой AirPlay, включая умные колонки, телевизоры и ТВ-приставки. Эксплойт под названием Airborne позволяет злоумышленникам захватывать контроль над устройствами, что открывает возможность для подключения к любым гаджетам в сети, будь то домашняя или корпоративная.

Apple уже выпустила обновление для своих устройств, устранившее эту угрозу. Однако проблема сохраняется для устройств от сторонних производителей, которые обновляются крайне редко, что оставляет их уязвимыми для атак.

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