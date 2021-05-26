Обнаружена уязвимость системы безопасности чипа Apple M1

Обнаружена уязвимость системы безопасности M1, которую Apple вряд ли может устранить, но обнаруживший ее исследователь говорит, что это не то, о чем нам нужно беспокоиться.

Вот его описание Гектора Мартина:

Недостаток в конструкции микросхемы Apple Silicon «M1» позволяет любым двум приложениям, работающим под управлением ОС, тайно обмениваться данными между ними без использования памяти, сокетов, файлов или любых других обычных функций операционной системы. Это работает между процессами, запущенными от имени разных пользователей и с разными уровнями привилегий, создавая скрытый канал для тайного обмена данными.

Уязвимость встроена в микросхемы Apple Silicon и не может быть исправлена ​​без новой версии кремния.

Он также опубликовал забавное видео-доказательство.

Однако вряд ли владельцу M1 Mac стоит беспокоиться об этом. Мартин сказал, что в худшем случае рекламные компании могут попытаться использовать этот вид недостатка для отслеживания между приложениями.