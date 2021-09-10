Обнаружена Motorola Moto E30 с процессором Unisoc и 2 ГБ оперативной памяти

Сообщается, что Motorola планирует выпустить пару смартфонов серии E. В прошлом месяце мельница слухов утекла в рендеры и спецификации телефона Moto E20. Были сообщения о существовании телефона Moto E40. Теперь, список Geekbench грядущего Moto E30 ( через ) появился сегодня, чтобы раскрыть некоторые из его ключевых характеристик.

В прошлом месяце известный информатор Эван Бласс сообщил, что предстоящий Moto E30 имеет кодовое название «Кипр». Такое же кодовое имя можно увидеть в списке Geekbench. Он показывает, что E30 оснащен восьмиъядерным процессором Unisoc с базовой частотой 1,82 ГГц.

В листинге также указано, что он имеет 2 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 11. Он набрал 305 баллов в одноядерном тесте и 762 балла в многоядерном. Будем надеяться, что в ближайшие дни слухи распространятся и о других характеристиках устройства.

Из других новостей стоит отметить, что Moto E20 будет поставляться с 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD +. Говорят, что он работает на чипсете Unisoc T606 и 2 ГБ оперативной памяти. Он может поставляться с 32 ГБ памяти и Android 11 (версия Go).

Устройство может иметь фронтальную камеру на 5 Мп. Его основная камера может включать 13-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины. Он может содержать батарею емкостью 4000 мАч, которая поддерживает зарядку 10 Вт. В устройстве отсутствует сканер отпечатков пальцев. Он может быть синим и черным. На некоторых рынках этот телефон, вероятно, будет переименован в Lenovo K14.