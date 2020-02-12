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Обнаружен способ взлома Android-смартфона через Bluetooth

12.02.2020 17:48

Оказалось, что оставлять включенным Bluetooth опасно не только по причине быстрой разрядки аккумулятора, но и еще и потому, что его могут взломать.
Новую уязвимость обнаружили специалисты в области информационной безопасности ERNW. Они выявили, что уязвимость есть в смартфонах под управлением Android 8 и 9.

В такие устройства при включенном Bluetooth хакеры могут достаточно легко загрузить вирус, который в дальнейшем позволяет хакерам устанавливать любые приложения или скачивать всю хранящуюся на аппарате информацию.

Главным условием для всех действий является наличие MAC-адреса для Wi-Fi, а добыть уже эту информацию очень сложно.

Как сообщается, уязвимость была закрыта в Android 10. Для пользователей более старой ОС рекомендуют выключать Bluetooth когда в нем нет надобности.

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