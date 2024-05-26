У Apple был прототип iPod с неизданным клоном «Тетриса»

Обнаружен уникальный прототип плеера iPod от Apple, в котором был найден неизданный клон игры «Тетрис».

На YouTube-канале Apple Demo был опубликован мини-обзор этого прототипа iPod третьего поколения, в котором была предустановлена игра Stacker, не вошедшая в официальную версию устройства. Кроме клонированной версии «Тетриса» от Apple, прототип iPod содержал еще две неизданные игры — Block0 и Klondike.

На задней панели плеера, где обычно указывалась информация о ёмкости накопителя, была надпись DVT (Design Validation Testing), указывающая на то, что это тестовый образец на средней стадии разработки. В памяти устройства сохранились две песни и плейлист, а сам прототип использовался для тестирования аккумулятора. После некоторых манипуляций и установки накопителя в iPod второго поколения, игра Stacker — клон «Тетриса» — была успешно запущена с диска.

Авторы Apple Demo связались с бывшим старшим вице-президентом подразделения Apple iPod, Тони Фаделлом (Tony Fadell), чтобы выяснить, почему клон «Тетриса» не был включен в финальную версию устройства. Тони Фаделл в 2022 году дал только один комментарий по этому поводу: «Потому что мы добавили игры в более позднем обновлении программного обеспечения». Несколько лет спустя Apple все же выпустила официальную лицензионную версию «Тетриса» для «классических» версий iPod, которые поддерживали установку игр, приобретенных в iTunes Store.

В игре Stacker управление фигурами осуществлялось при помощи навигационного колеса, а центральная кнопка использовалась для «сброса» фигур вниз по экрану. Цель игры, как и в оригинальном «Тетрисе», заключалась в наборе максимального количества очков, заполняя и очищая ряды блоков. В данной версии игры были некоторые недоработки, например, фигура иногда застревала при вращении в стопке блоков.