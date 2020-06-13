Обнаружен простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы

Единственным способом смотреть видео на популярном видеосервисе является оформление подписки, но некоторые энтузиасты выявили новый неофициальный способ.

В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.

О возможности бесплатно и без рекламы смотреть YouTube рассказал один из пользователей ресурса Reddit. Оказалось, что для просмотра ролика в URL сервиса нужно только добавить точку после домена.

То есть с рекламой адрес будет https://www.youtube.com/watch?v=DuB8VUICGqc, а без рекламы после домена ставится точка и получает вот такой адрес: https://www.youtube.com./watch?v=DuB8VUICGqc.

Отмечается, что таким образом исчезает вся или почти вся реклама. На компьютере этот способ работает без проблем, а для мобильных потребуется переключение на десктопную версию отображения сайта.

Стоит отметить, что в дальнейшем разработчики обязательно закроют лазейку, но как быстро это произойдет…