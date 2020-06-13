Обнаружен простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.12 EUR/RUB: 78.52 BTC/USD: 8756.9

14 июля : воскресенье

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Обнаружен простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы

13.06.2020 19:12

Единственным способом смотреть видео на популярном видеосервисе является оформление подписки, но некоторые энтузиасты выявили новый неофициальный способ.
В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.

О возможности бесплатно и без рекламы смотреть YouTube рассказал один из пользователей ресурса Reddit. Оказалось, что для просмотра ролика в URL сервиса нужно только добавить точку после домена.

То есть с рекламой адрес будет https://www.youtube.com/watch?v=DuB8VUICGqc, а без рекламы после домена ставится точка и получает вот такой адрес: https://www.youtube.com./watch?v=DuB8VUICGqc.

Отмечается, что таким образом исчезает вся или почти вся реклама. На компьютере этот способ работает без проблем, а для мобильных потребуется переключение на десктопную версию отображения сайта.

Стоит отметить, что в дальнейшем разработчики обязательно закроют лазейку, но как быстро это произойдет…

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги