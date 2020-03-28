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Обнародованы параметры нового смартфона Samsung Galaxy M11

28.03.2020 23:14

Samsung готовится к выходу нового смартфона серии M. Недавно корейская компания представляла Galaxy M31, а теперь готовится Galaxy M11.
Данные Galaxy M11 уже попали в сети, включая изображения. Так, в смартфоне установят 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 1560х720 пикселей, причем экран будет с «дыркой» под фронтальную 8 Мп камеру, которую разместят в верхнем левом углу.

В основе бюджетного смартфона будет процессор Snapdragon 450. Оперативной памяти в зависимости от версии предложат 3 или 4 ГБ, а постоянной памяти будет 32 или 64 ГБ соответственно.

Galaxy M11 получит пластиковый корпус, а на его задней стороне размещена тройная камера с основным 13 Мп датчиком (F/1,8).

Второй объектив будет сверхширокоугольный и разрешение его матрицы составит 5 Мп. Третий датчик 2 Мп.
Сообщается про 5000 мАч батарею, которая заряжается через быструю 15 Вт зарядку.

В продажу смартфон поступит под управлением Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

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