Обнародованы итоги исследования российского рынка офисного ПО за 2021 год

Итоги исследования российского рынка офисного ПО за 2021 год обнародовала компания J’son & Partners Consulting. За указанный период объем рынка офисного ПО достиг отметки 42,5 млрд рублей, увеличившись за год на 3,7 млрд рублей. Потенциальная емкость рынка составляет 327,3 млрд рублей. В нее включены коммерческое лицензионное ПО, open source – свободное ПО, условно бесплатные сервисы, в том числе freemium, нелицензионное, устаревшее и необновляемое ПО. По мнению экспертов, доля рынка российского офисного ПО может составить к 2027 году 82%.

Согласно прогнозам аналитиков, в течение ближайших 3–5 лет структура рынка офисного ПО сильно изменится, будет резко увеличена доля российского офисного ПО. К такому результату ведут развитие игроков рынка, требования госрегулирования, динамика спроса в 2022 году и действующие макроэкономические факторы.

Уход с российского рынка зарубежных игроков, активные действия государства по поддержке отечественных производителей и импортозамещению, необходимость обеспечения информационной безопасности и цифрового суверенитета как государственными, так и коммерческими предприятиями; последовательная политика Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, рост лояльности потребителей к российскому ПО, усиление требований государственных и коммерческих организаций по наличию контроля над хранением данных, повышение бизнес-рисков использования зарубежного ПО и усилия вендоров по улучшению функционала – все это способствует наращиванию динамики рынка.

Ожидаемое сокращение общих темпов роста экономики РФ не станет препятствием для резкого увеличения темпов роста российского рынка ПО в 2022–2023 годах. Далее до 2025 года рост снизит обороты, а потом замедлится, так как коммерческий и государственный сектора отреагируют на требования государства по импортозамещению. Повлияет и скорость принятия решений, проведения закупок и внедрения. Среднегодовой темп роста (CAGR) в период с 2022 по 2027 годы составит 10–12%.

По мнению аналитиков, к концу 2027 года наибольшую долю рынка займут российские платформы офисного ПО (до 82%), кроме того, состоится частичное перераспределение доли рынка в пользу двух российских производителей ПО: «Р7» и «МойОфис». Доля зарубежного ПО уменьшится до 8%, на долю open source решений останется 10%.