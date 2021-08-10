Обнародованы будущие полные спецификации OPPO PEYM00

Предстоящий смартфон OPPO с номером модели PEYM00 был одобрен китайским телекоммуникационным агентством TENAA. Список TENAA OPPO PEYM00 раскрыл все его характеристики, но его изображения еще не появились. Кроме того, окончательное маркетинговое название устройства остается в секрете.

OPPO PEYM00 — это телефон с поддержкой 5G, его размеры 158,7 x 735 x 8,5 мм, а вес 180 грамм. Устройство оснащено 6,43-дюймовой панелью AMOLED с разрешением Full HD + 1080 x 2400 пикселей и соотношением сторон 20: 9. Вероятно, он поддерживает частоту обновления 90 Гц или 120 Гц.

В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 4400 мАч. Он поддерживает быструю зарядку, но точные скорости зарядки еще не подтверждены. Под капотом устройства находится неуказанный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 3 ГГц. Вероятно, он мог быть оснащен процессором Dimensity 1200 или Snapdragon 888+.

Смартфон PEYM00 будет поставляться с вариантами оперативной памяти 8 ГБ / 12 ГБ. Он может быть в вариантах хранения, таких как 128 ГБ и 256 ГБ. На устройстве нет слота для карт памяти microSD. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 11 и пользовательским интерфейсом ColorOS.

Для селфи OPPO PEYM00 предлагает 16-мегапиксельную селфи-камеру. Его система задней камеры включает в себя тройную камеру с разрешением 64 + 8 + 2 мегапикселя. В целях безопасности PEYM00 оснащен встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев. Ожидается, что в Китай он поступит в таких цветах, как черный, серебристый и синий.

Источник — Astera.