Обнародован ТОП-5 самых популярных ноутбуков по версии AliExpress

По данным AliExpress СНГ, россияне выбирают различные ноутбуки, от рабочих моделей до геймерских. Платформа составила рейтинг самых популярных ноутбуков за 2024 год, в который вошли устройства от Honor, Lenovo, Thunderobot, Xiaomi и Machenike.

Первое место занял ноутбук MagicBook X16 с корпусом из магниево-алюминиевого сплава, 16-дюймовым IPS-дисплеем и 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 8845HS. У него 16 ГБ ОЗУ, SSD на 1 ТБ и встроенная видеокарта Intel UHD, а батарея обеспечивает до 11 часов работы. Вес устройства составляет 1,75 кг, есть также сканер отпечатков пальцев.

Второе место заняла улучшенная версия Honor X16 с процессором Intel Core i7−12700H и видеокартой AMD Radeon 780M. Ноутбук также имеет 16-дюймовый экран, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ и аккумулятор на 12 часов работы, при весе 1,5 кг.

Третье место занимает игровой ноутбук Thunderobot 911X с 15,6-дюймовым IPS-экраном 2,5K, 12-ядерным процессором Intel Core i7−13620H и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060. В нем 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ.

На четвертом месте расположилась модель от Xiaomi с процессором Intel Core i5−13500H, 16-дюймовым дисплеем 2560×1600, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ SSD. Вес устройства составляет 1,9 кг.

Замыкает пятёрку мощный игровой ноутбук от Thunderobot с 10-ядерным процессором Intel Core i7−13620H, видеокартой GeForce RTX 4060 и 17,3-дюймовым экраном 2,5K с частотой 165 Гц. Он также имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD.