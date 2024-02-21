Обнародован список наиболее вероятных изменений в новом iPad mini

Согласно недавним слухам, Apple готовится выпустить новый iPad mini седьмого поколения в этом году. Несколько источников подтверждают эту информацию и предлагают некоторые интересные детали ожидаемого планшета.

Одним из главных изменений, о которых говорят, является поворот экрана, который поможет устранить эффект «желеобразной прокрутки». Этот эффект наблюдается на некоторых моделях iPad mini, когда прокручивание текста в портретной ориентации вызывает некоторые искажения и неравномерную реакцию экрана. Ожидается, что Apple решит эту проблему, повернув экран в сборе.

Также ожидается, что новый iPad mini будет оснащен более мощным процессором. В настоящее время устройство использует чип A15 Bionic, но слухи говорят о возможности появления A16 Bionic или даже чипа серии M. Это позволит планшету работать еще быстрее и эффективнее.

Другие ожидаемые улучшения включают поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также обновленные переднюю и заднюю камеры. Новый iPad mini, скорее всего, будет иметь обновленный дизайн и новые цветовые варианты, возможно, подобные тем, которые предлагаются в последних моделях iPhone 15.