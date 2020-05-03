Обнародован график обновления смартфонов Huawei до EMUI 10 на Android 10

Обнародован график обновления смартфонов Huawei до EMUI 10 на Android 1003.05.2020 17:34
Huawei раскрыла планы по обновлению своих смартфонов до оболочки EMUI 10, основанной на базе операционной системы Android 10.
Сейчас китайский производитель рассказал, какие европейские аппараты и когда получат важное обновление.
Так, до конца текущего месяца EMUI 10 выйдет на Huawei P30 lite и Huawei P30 lite New Edition.
Сейчас обновление распространяют на модели Huawei Mate 20 lite и Huawei P smart Z.
В начале лета обновление до новой версии фирменной оболочки станет доступно для Huawei Mate RS Porsche Design, а в середине следующего месяца смогут обновиться владельцы Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Huawei P20 и P20 Pro.
Данный график актуальный для незаблокированных смартфонов, а те кто у кого операторские смартфоны, прошивку смогут обновить позже.
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