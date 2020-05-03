Обнародован график обновления смартфонов Huawei до EMUI 10 на Android 10

Huawei раскрыла планы по обновлению своих смартфонов до оболочки EMUI 10, основанной на базе операционной системы Android 10.

Сейчас китайский производитель рассказал, какие европейские аппараты и когда получат важное обновление.

Так, до конца текущего месяца EMUI 10 выйдет на Huawei P30 lite и Huawei P30 lite New Edition.

Сейчас обновление распространяют на модели Huawei Mate 20 lite и Huawei P smart Z.

В начале лета обновление до новой версии фирменной оболочки станет доступно для Huawei Mate RS Porsche Design, а в середине следующего месяца смогут обновиться владельцы Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Huawei P20 и P20 Pro.

Данный график актуальный для незаблокированных смартфонов, а те кто у кого операторские смартфоны, прошивку смогут обновить позже.