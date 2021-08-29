Облегченная PlayStation 5 стала сильнее греться из-за более дешёвой системы охлаждения

Компания Sony официально не стала объявлять что в ее консоли внесены существенные технические изменения. О том что консоль на 300 г. стала легче, стало известно от зарубежных журналистов.

Облегченная PlayStation 5 сначала появилась в Японии, позже она добралась до Австралии и США, а скоро ана поступит в продажу и других регионах. Энтузиасты решили разобраться, почему приставка стала на 300 г. легче.

После вскрытия консоли оказалось, что японская компания решила сэкономить на модулях системы охлаждения, в частности, был уменьшен радиатор и диаметр трубок, помимо этого изменили вентилятор.

За счет всего этого размер подсистемы охлаждения оказался существенно меньше, и это сказалось на нагреве.

В сравнении с первыми приставками новые версии стали на 3-5 градусов сильнее греться, но есть и положительная сторона изменений — консоль стала тише работать.