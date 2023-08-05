Обладателям подписок YouTube Premium дали доступ к видео с новым уровнем качества

The Verge сообщает, что YouTube Premium предоставил возможность смотреть видео в разрешении 1080p высокого качества всем своим подписчикам по всему миру. Как уточнил представитель сервиса Пол Пеннингтон, эта опция стала доступна не только платным подписчикам, но и обычным пользователям YouTube.

Однако, для рядовых пользователей, которые пытаются включить повышенный битрейт, платформа направляет на страницу оформления подписки. Отмечается, что повышенный битрейт доступен только для разрешения 1080p, которое остается доступным и для неплатных пользователей. Тем, у кого есть подписка YouTube Premium, обещают более четкое видео, особенно при просмотре контента с множеством деталей, динамичными сценами и природными пейзажами.

YouTube подтвердил, что видео в повышенном качестве будет доступно не только в веб-версии, но и на проигрывателе Google Chromecast и на игровых приставках. Однако на Android функция еще недоступна для широкой аудитории, хотя некоторые пользователи заметили ее в июне.

Кроме этого, недавно YouTube Premium запустил экспериментальную функцию, в которой нейросеть составляет текстовые описания роликов, помогая зрителям понять, подходит ли им данное видео еще до его просмотра.