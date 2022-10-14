Облачный игровой сервис AirConsole предложили в автомобилях BMW

В автомобилях марки BMW с мультимедийной системой iDrive 8 теперь можно играть в игры, для этого в информационно-развлекательной фирменной платформе запустили облачный сервис AirConsole.

Он также есть для ПК и Android TV. Через этот игровой сервис можно запускать несложные игры с простой графикой.

В AirConsole предлагается 180 игр и большинство из них это копии классических игр для консоли.

Стоит отметить, что в Tesla вычислительная система позволяет запускать современные игры, а вот в iDrive 8 такой возможности нет, так как баварская компания не использует в платформе производительное «железо».