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Облачный игровой сервис AirConsole предложили в автомобилях BMW

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В автомобилях марки BMW с мультимедийной системой iDrive 8 теперь можно играть в игры, для этого в информационно-развлекательной фирменной платформе запустили облачный сервис AirConsole.
Он также есть для ПК и Android TV. Через этот игровой сервис можно запускать несложные игры с простой графикой.

В AirConsole предлагается 180 игр и большинство из них это копии классических игр для консоли.

Стоит отметить, что в Tesla вычислительная система позволяет запускать современные игры, а вот в iDrive 8 такой возможности нет, так как баварская компания не использует в платформе производительное «железо».

AirConsole BMW
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