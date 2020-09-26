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В Johnson&Johnson рассказали об испытаниях вакцины против коронавируса

26.09.2020 11:21

Как стало известно, в США на разработку и испытания вакцины против коронавируса направили в общей сложности 12 млрд долларов.
Только компания Johnson & Johnson получила 456 млн долларов от вашингтонской администрации. Также вакцину разрабатывают такие компании как AstraZeneca, Moderna, Merck и Pfizer.

Их проекты также поддерживаются властями Америки. Между тем об испытаниях вакцины от коронавируса рассказали в Johnson&Johnson, но стоит отметить, что результаты тестов пока носят предварительный характер.

По словам компании-разработчика, их вакцина в ходе испытаний вызвала устойчивый иммунитет во время первой и второй фазы тестов.

При этом в испытаниях приняли участие около 800 человек, которых разделили на две группы в зависимости от возраста.

Оказалось, что антитела к коронавирусу нового типа появились у 99 процентов добровольцев в течение 29 дней с момента вакцинации.

Наряду с этим отметили, что побочных эффектов в виде признаков коронавирусной инфекции было мало и в основном они проявлялись в первый день-два. Результаты первых испытаний позволяют компании продолжать вести разработку вакцины.

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