Эксперт Роскачества пояснила вред беспроводной зарядки для смартфона

Беспроводная зарядка в последние годы стала пользоваться спросом все больше, и чем чаще пользователи приобретают такой аксессуар, тем больше появляется мифов об их вреде.

Специалист Роскачества решила поведать пользователям, насколько опасны беспроводные зарядки, и какие проблемы могут быть с ними на самом деле.

О вреде беспроводной зарядки для телефона рассказала эксперт Роскачества Эльвина Насибулина. Есть мнения, что такой аксессуар вреден для здоровья, а еще он изнашивает батарею смартфона и портит микросхемы.

По словам Насибулиной, настоящей проблемой при использовании беспроводной зарядки является только изнашивание батареи.

При таком способе зарядки аккумулятора происходит повышенный нагрев в сравнении с классической зарядкой, а это в свою очередь является причиной потери общей емкости АКБ.

То есть беспроводная зарядка приводит к более быстрому изнашиванию аккумулятора смартфона.

Еще было отмечено, что не стоит совмещать обычную и беспроводную зарядки, так как это может стать причиной перегрева батареи.