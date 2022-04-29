О предстоящих играх Xbox и Bethesda расскажут во время специальной трансляции 12 июня

Microsoft в июне проведет большую конференцию, посвященную играм, ее анонсировали вчера и рассказали некоторые подробности.

12 июля при участии Bethesda Softworks будет проведена онлайн-конференция Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, которая начнется в 20:00 по московскому времени, и посмотреть ее можно будет в Twitch, YouTube, Twitter и других сервисах.

На конференции расскажут о предстоящих проектах для консолей серии Xbox и компьютеров.

В прошлом году на Xbox & Bethesda Games Showcase анонсировали The Outer Worlds 2 и Forza Horizon 5.

Также была объявлена дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, но разработчики этого проекта уже несколько раз перенесли старт продаж своего проекта.

Еще в прошлом году анонсировали Psychonauts 2 и Starfield, причем в этом году ожидается больше подробностей про Starfield.