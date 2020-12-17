О 4-летней поддержке смартфонов на базе Android объявили Google и Qualcomm

Зарубежные журналисты сообщили о нововведениях, которые готовят компании Google и Qualcomm.

Как сообщило издание Android Police, ссылаясь на представителей компании Google, все новвые смартфоны на базе процессоров Qualcomm скоро получат четырехлетнюю поддержку.

В частности, речь идет об обновлениях операционной системы для таких смартфонов, которое будут выпускать на протяжении четырех лет.

Уточняется, что три года будут выпускаться обновления операционной системы, и четыре года смартфоны будут получать аплейты безопасности.

Нововведения затронут устройства, работающие на базе процессоров начиная с Qualcomm Snapdragon 888. Кроме этого, в смартфонах должна быть поддержка апдейтов Project Treble.

Список смартфонов, которые будут иметь данную технологию, пока не раскрывают.