О 4-летней поддержке смартфонов на базе Android объявили Google и Qualcomm

О 4-летней поддержке смартфонов на базе Android объявили Google и Qualcomm17.12.2020 18:53
Зарубежные журналисты сообщили о нововведениях, которые готовят компании Google и Qualcomm.
Как сообщило издание Android Police, ссылаясь на представителей компании Google, все новвые смартфоны на базе процессоров Qualcomm скоро получат четырехлетнюю поддержку.
В частности, речь идет об обновлениях операционной системы для таких смартфонов, которое будут выпускать на протяжении четырех лет.
Уточняется, что три года будут выпускаться обновления операционной системы, и четыре года смартфоны будут получать аплейты безопасности.
Нововведения затронут устройства, работающие на базе процессоров начиная с Qualcomm Snapdragon 888. Кроме этого, в смартфонах должна быть поддержка апдейтов Project Treble.
Список смартфонов, которые будут иметь данную технологию, пока не раскрывают.
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